الحجز على أرصدة الزمالك يهدد صفقات النادي الصيفية

7 لاعبين خارج حسابات «أوسوريو».. وعمر جابر وعبدالله جمعة يبحثان عن عروض للرحيل



يشهد نادي الزمالك تخبطا إداريا وفنيا، في ظل عزل مرتضى منصور، من منصبه كرئيس للنادي، وعدم إيجاد الفريق الأول لكرة القدم ضالته مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني الجديد للفريق.

ولم يستقر مجلس إدارة نادي الزمالك، على تعيين قائم بأعمال الرئيس حتى الآن، وتتولى اللجنة الفنية للقلعة البيضاء، خط الاتصال مع أوسوريو، للوقوف على أسباب سوء مستوى ونتائج الفريق في المباريات الأخيرة، بعد التأهل بشق الأنفس إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر، على حساب بروكسي، والسقوط بثنائية مقابل هدف أمام الإسماعيلي في بطولة الدوري.

وحرصت اللجنة الفنية للزمالك، على عقد جلسة مع المدرب الكولومبي لإبلاغه بضرورة إشراك اللاعبين في مراكزهم والحديث بشأن ملف الراحلين بنهاية الموسم، واحتياجات الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وتواجه صفقات الزمالك الجديدة أزمة، في ظل صعوبة تفاوض اللجنة الفنية مع اللاعبين، بسبب الحجز على أرصدة النادي في البنوك، وعدم توفر السيولة المادية لدفع مقدم تعاقد صفقات الأبيض الجديدة.

وكشف مصدر خاص بالجهاز الفني لنادي الزمالك، عن خروج 7 لاعبين من حسابات الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، في ظل سوء أداء اللاعبين في مباريات الفريق الأخيرة، وأبدى «أوسوريو» عدم قناعته بالثنائي الأفريقي السنغالي إبراهيما نداي والمهاجم البنيني سامسون أكينيولا، ليصبح الثنائي أقرب الراحلين عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري.

وبدأ الثنائي عمر جابر، وعبد الله جمعة، في البحث عن عروض للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، في ظل خروج الثنائي من حسابات المدير الفي للفريق.. وأكد أوسوريو، خلال جلسته مع اللجنة الفنية للزمالك لحاجة الفريق إلى مدافع ولاعب وسط مدافع وظهير أيمن وآخر أيسر، وصانع ألعاب، ومهاجم أفريقي سوير خلفا للبنيني أكينيولا.

على صعيد آخر طالب ثنائي الفريق الشاب، سيف فاروق جعفر، ويوسف أسامة نبيه، مجلس الزمالك بسرعة حسم بقائهما مع الفريق من عدمه خلال الموسم القادم، بعد تلقي الثنائي عرضا مغريا من بيراميدز، بمقابل مادي كبير، وينتهي عقد الثنائي بنهاية الموسم الحالي ويحق لهما التوقيع لأي ناد من الآن.

وطالب لاعبو الزمالك، الجهاز الفني للفريق بتقليل الحمل البدني، بعد النتائج السلبية للفريق في المباريات الأخيرة، بعدما قرر أوسوريو رفع الحمل البدني، بعد التقرير الذي تسلمه من مواطنه فريدى هيرناندو، الذى كشف عن انخفاض حاد لدى الغالبية العظمى من اللاعبين.

وأغلق الجهاز الفني للزمالك، ملف صفحة الإسماعيلي، وبدأ في الاستعداد لمواجهة أسوان القادمة في الدوري، والمقرر لها بعد غد الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء على استاد القاهرة، في لقاء مؤجل لحساب الجولة الـ28 من مسابقة الدوري المصري.

ويأتي الزمالك في المركز الرابع بجول الترتيب، بعد تلقى 7 هزائم والتعادل فى 7 آخرين، وتحقيق 12 انتصارا، قبل 8 جولات من إسدال الستار على المسابقة ويبتعد بفارق 7 نقاط وبمباراة أقل عن فيوتشر صاحب المركز الثانى برصيد 50 نقطة، فيما يأتى بيراميدز ثالثا برصيد 49 نقطة، وينفرد الأهلى بالصدارة برصيد 53 نقطة وبفارق 5 مباريات أقل عن فيوتشر أقرب ملاحقيه.