الدوري الإنجليزي.. ليفربول يتقدم بهدفين أمام ليستر سيتي في الشوط الأول

تقدم فريق ليفربول على مضيفه ليستر سيتي، بهدفين دون مقابل، خلال مجريات الشوط الأول، من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب كينج باور، في ختام منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح كورتيس جونز أهداف الريدز في الدقيقة 33 مستغلا عرضية متقنة من الدولي المصري محمد صلاح، وعاد نفس اللاعب لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 36 من صناعة صلاح أيضا.

وبدأ ليفربول المباراة أمام ليستر سيتي بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - كوناتي - فان دايك - روبرتسون.

وسط الملعب: فابينيو - جوردان هندرسون - كورتيس جونز.

الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - كودي جاكبو.

ويحتل ليستر سيتي المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 30 نقطة، فيما يأتي ليفربول في المركز الخامس برصيد 62 نقطة.

