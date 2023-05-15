رئيس الوطنية للانتخابات سابقًا: الحوار الوطني مبادرة مشكورة من الرئيس السيسي

قال رفعت قمصان، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات سابقًا، إن الحوار الوطني الحالي شيء حميد ويعد مباردة مشكورة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الأفكار السياسية الخاصة بالانتخابات متعددة حول العالم.

وتابع "قصمان"، أن مصر بعد الثورة 30 يونيو حاولت مواكبة العالم في المجال السياسي، من خلال إجراء منظومة انتخابية بمواصفات دولية، من خلال إدارة الانتخابات بطريقة معينة وفقًا للدستور الذي صدر في 2014 الذي نص على إنشاء هيئة وطنية مستقلة لإدارة الانتخابات بكل أنواعها.

ولفت إلى أن هناك إطار دستوري من الضروري أن نلتزم به عند تنظيم العملية الانتخابية، فبعض المواد الدستورية تنص على المساوة بين المرأة والرجل في الحقوق السياسي والاجتماعية، ونص الدستور على اتخاذ التدابير اللازمة التي تحقق تمثيل مناسب للمرأة في المجالس النيابية، ولذلك من الضروري أن نحترم هذا الامر في اعداد قوانين الانتخابات.

ولفت إلى أن الدستور حتم وجود تمثيل ملائم لعدد من الفئات مثل العمال والفلاحين والمسحيين وذوي الهمم والمصريين في الخارج والمرأة، مشددًا على ضرورة ضمان وجود هذه الفئات في أي مجلس نيابي مقبل او عند وضع تشريع قانون جديد ينظم العملية الانتخابية.