مستشار وزير الصحة: ضرورة تدريب الأطقم الطبية للتعامل مع مرضى «الربو»

أكد الدكتور إيهاب كمال مستشار وزير الصحة والسكان للتعليم الطبي المهني ، على ضرورة تدريب الأطقم الطبية المعنية بالتعامل مع مرضى الربو، على طرق التشخيص الحديثة وبروتوكولات العلاج داخل مختلف المستشفيات والمراكز المختصة.

جاء ذلك خلال اليوم العلمى الذى نظمته وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، احتفالًا باليوم العالمي للربو، بهدف التوعية بأمراض الربو وطرق السيطرة عليها، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية.

اضاف مستشار وزير الصحة، أنه تم مشاركة حوالي 200 طبيب من أطباء الأمراض الصدرية، والباطنية، والطوارئ بمستشفيات الصدر بوزارة الصحة،بالحضور الفعلي ، وعن بعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

من جانبه أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على أهمية رفع الوعي لدى مرضى الربو من خلال التعريف بطرق الوقاية من مثيرات الحساسية، وعدم تناول الأدوية دون استشارة الطبيب المختص، والحفاظ على الصحة العامة، واللياقة البدنية بتناول الغذاء الصحي، وممارسة التمارين الرياضية، والإقلاع عن التدخين، منوها إلى ضرورة تجنب العوامل المؤدية إلى حدوث نوبة الربو بالإضافة إلى تلقي لقاح الأنفلونزا الموسمية لتخفيف حدة الإصابة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسام حسنى مستشار وزير الصحة والسكان للتميزالإكلينيكي وأستاذ الأمراض الصدرية، والدكتور وجدي أمين رئيس الإدارة المركزية للأمراض الصدرية بوزارة الصحة، وعدد من الأساتذة والاستشاريين وأطباء الأمراض الصدرية.