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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أحمد سامي يعلن قائمة معسكر سموحة لمباراة فيوتشر في الدوري

أحمد سامي يعلن قائمة
أحمد سامي يعلن قائمة معسكر سموحة لمباراة فيوتشر
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أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي سموحة ،بقيادة أحمد سامي ، عن قائمة اللاعبين التي ستدخل معسكر مباراة فيوتشر ، والمقرر إقامتها غداً في التاسعة والنصف مساء اليوم الإثنين ،على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة رقم ٢٨ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .
وجاءت قائمة سموحة كالآتي :

حراسة المرمى : الهاني سليمان - عمر صلاح .

بركات حجاج وأحمد حكم وصديق اوجولا وشريف رضا ومحمد الصباحي وأحمد مصطفى ومحمد عصام وحليمو ومالك بعيوي وأحمد جمال وأحمد شوشة وبواتينج وحسين فيصل ومحمد سعيد وابو بكر محمد وطارق علاء ومحمد المغربي ومصطفى سعد.

والجدير بالذكر أن سموحة يحتل المركز التاسع برصيد ٣٤ نقطة ،بينما فيوتشر في المركز الثاني برصيد ٥٠ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .

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