بريطانيا: منع إيران من الحصول على سلاح نووي أولوية مطلقة

شدد وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، اليوم الاثنين، على الضرورة القصوى لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، واصفا ذلك بأنه أولوية مطلقة لسياسة المملكة المتحدة.

وأضاف كليفرلي في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال كليفرلي: "عملنا بشكل وثيق مع فرنسا وألمانيا وأمريكا في فرض عقوبات على إيران".

وأضاف "نتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي".

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة ستعلن عقوبات جديدة في الأيام المقبلة ضد المشاركين في التعاون العسكري التقني بين روسيا وإيران.



وكشف كيربي، خلال إفادة صحفية، “في الأيام المقبلة، سنعلن عقوبات إضافية ضد أولئك الذين يروجون لزيادة التعاون الدفاعي روسيا وإيران”.

وأضاف: "نحن نستخدم بالفعل كل الأدوات التي لدينا ومستعدون لعمل المزيد"، مشددًا على أن واشنطن تعمل بالتعاون مع حلفائها.