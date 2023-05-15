إصابة 5 أشخاص في حادثتي دراجات نارية بالوادي الجديد

أصيب 5 أشخاص في حادثتي دراجات نارية، اليوم الإثنين، بمركزي الخارجة والداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من ‘دارة شرطة النجدة يفيد بوصول شباب لمستشفى الخارجة والداخلة مصابين في حادثتين مروريتين بمركزي الداخلة والخارجة.

تبين إصابة 3 شباب في تصادم دراجتين ناريتين بطريق قرية " الهنداو " – مدينة " موط" بمركز الداخلة، وهم محمد مصطفى أحمد سليم، 19 عامًا ومقيم قرية العوينة بمركز الداخلة، محمد أسامة هاشم، 22 عامًا ومقيم قرية الهنداو بمركز الداخلة، احمد محمد سليمان، 14 عامًا، وجرى نقلهم لمستشفى الداخلة العام للعلاج.

كما أصيب شابان في انقلاب دراجة نارية بطريق الخارجة – أسيوط بالقرب من مزرعة الطحان، بالكيلو 8 بالطريق، أسفر عن إصابة كل من عمر محمد سيد، 17 عامًا، عبدالرحمن ابراهيم احمد، 19 عامًا، وجرى تحويل المصاب الأول عمر "محمد سيد" لمستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال العلاج.