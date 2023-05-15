تفريغ كاميرات المراقبة في حادث تصادم سيارة مى سليم وآخرين بدائرى المعادى

بدأت نيابة المعادى الجزئية، التحقيق في واقعة إصابة أربعة أشخاص في حادث تصادم، اعلي الطريق الدائرى بمنطقة المعادى.

وكشفت التحقيقات الاوليه أن إحدى السيارات كانت تقودها الفنانه مي سليم، وتبين مغادرتها للمكان دون وقوع أذى لها، كما تبين إصابة أربعة أشخاص من السيارات الاخرى، وكشفت التحريات الاوليه أن الواقعة نتيجة السرعه الزائدة لإحدى السيارات.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة، لكشف ملابسات الحادث، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم بين 4 سيارات، بينهم سيارة الفنانة مي سليم في حادث أعلي الطريق الدائرى، اتجاه المعادي بعد نفق الجولف.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين 4 سيارات اعلي الطريق الدائري إتجاه المعادي بعد نفق الجولف.





وبالفحص تبين تصادم 4 سيارات وزحام مروري بالطريق، وانتقل رجال المرور والاسعاف الي مكان الحادث.

كشف الفحص بأن سيارة الفنانة مي سليم من ضمن الـ4 سيارات ولكنها بحالة جيدة، وغادرت الموقع بسرعة بعد الاسعافات الاولية، وجاري رفع اثار الحادث.