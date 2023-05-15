طلاب يتعدون على زملائهم أمام لجنة امتحان في الدقهلية لرفضهم الغش

تعدى عدد من الطلاب بالصف الأول الثانوي على زملاءهم، عقب خروجهم من أداء الامتحان بلجنة مدرسة علي سرحان الثانوية بقرية الحواوشه التابعة لمركز المنصورة مما تسبب في إصابة طالب بطعنة نافذة بالرقبة وجرى نقله الى المستشفى في حالة حرجة.



كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشارة من إدارة تأمين المستشفيات الحكومية للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة يفيد بوصول عدد من الطلاب مصابين بجروح وكدمات بينهم طالب مصاب بطعن نافذ بالرقبة "ادعاء تعدي".



انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة المقدم عبدالحميد الشورى، رئيس المباحث، وبالفحص تبين اصابة 3 طلاب بينهم الطالب "ابراهيم العربي عبده ربيع"،15 عامًا مقيم قرية نقيطة ومصاب بطعنة في الرقبة.

بسؤال مرافقيه أكدوا تعدي عدد من الطلاب عليهم من قرية سلمت التابعة للمركز نظرًا لتفوقهم الدراسي وعند خروجهم من لجنة مدرسة علي سرحان الثانوية بقرية الحواوشه فوجئوا بعدد من الطلاب يطلقون غلى انفسهم " أشباح سلكا" أمام لجنة الامتحان ويتعدون عليهم بالضرب باستخدام السلاح الأبيض.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة من ضبط الطلاب المتورطين في الواقعة وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابها.

من جانبة طالب" العربى عبده ربيع"، والد الطالب المصاب بتطبيق اقصى عقوبة على الجناة المتورطين في إصابة نجله.

وقال ربيع:" ابني من المتفوقين دراسيًا ولا علاقة له بأحد لكن هناك بعض الطلاب لديهم الغيرة منه نظرًا لرفضة منحهم اي اجابات خلال الإمتحان ليفاجأ بالتعدي علية وتسديد طعنة له.

وأضاف الأب:"ابني بين الحياة والموت كان خارج من الامتحان ودلوقتي في المستشفى ولا اريد سوى حق نجلى وتأمين العملية الإمتحانية بالشكل الكافي حتى لايتكرر الأمر من افراد يدعون انهم طلاب".