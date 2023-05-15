بسبب 155 كيس هيروين.. السجن 6 سنوات لتاجر مخدرات فى بولاق الدكرور

قضت الدائرة 18 جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة زينهم، بحبس متهم بالاتجار فى الهيروين 6 سنوات.

وجاء فى أمر الإحالة التى أمرت به نيابة جنوب الجيزة، أن المتهم كريم شحاتة زكريا، يزاول نشاطا إجراميا فى مجال الاتجار فى المخدرات، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.



وأضاف أمر الإحالة، أن يوم الواقعة كانت قوة أمنية من قسم شرطة بولاق الدكرور تشن حملة للانضباط، وأبصرت القوة المتهم وفى يده كيس وبداخله مادة تشبه جوهر الهيروين المخدر، وتم ضبطه وبجذب الكيس من يده تبين أنه يحوى بداخله 155 كيسا بداخله مادة تشبه الهيروين المخدر، ومبلغ مالى، ولا يحمل إثبات شخصية.

وأقر المتهم فى أقواله أمام النيابة، أن المضبوطات ملكه بغرض الاتجار وكان بصدد توزيعها على عملائه بدائرة القسم قبل ضبطه، وأن المبلغ المالى من متحصلات البيع.

وتبين من تقرير المعمل الكيميائى بمصلحة الطب الشرعى أن المضبوطات عبارة عن 155 كيسا من مسحوق الهيروين المخدر، المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

بدأت الواقعة عندما تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة بولاق الدكرور من ضبط أحد الأشخاص بعد الاشتباه به أثناء وقوفه فى الطريق وبيده كيس به مجموعة من الأكياس تحوى مادة تشبه الهيروين المخدر.

وبالانقضاض عليه وضبطه وسحب الكيس منه، تبين أن الأكياس جميعها بها نفس المادة، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة وحرر محضر رسمى بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وقررت حبسه وعرض المضبوطات على الطب الشرعى، واستدعاء الضابط لسؤاله، ثم قررت إحالته إلى المحكمة.