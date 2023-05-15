فرنسا ترحب بانطلاق الحوار الوطني في مصر

رحبت سفارة فرنسا بالقاهرة، اليوم الاثنين، بالحوار الوطني الذي انطلقت أولى جلسات لجانه أمس.

وذكرت السفارة الفرنسية - عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي- "بعد حضور فرنسا الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، تتابع سفارة فرنسا في مصر الجلسات الأولى للجان باهتمام كبير".

وأضافت "نرحب بإطلاق هذه العملية الشاملة التي نأمل أن تحقق نتائج ملموسة".

وكانت أولى جلسات لجان الحوار الوطني قد انطلقت أمس لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي الذي يضم خمس لجان فرعية؛ وهي: لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات ولجنة الأحزاب السياسية ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

وناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بحضور ممثلي مختلف التيارات السياسية على مدار جلستين النظام الانتخابي لمجلس النواب، كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز.

كما ناقشت لجنة النقابات والمجتمع الأهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامه إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.