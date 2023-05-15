نشرة الحوادث| حبس قاتل طفل دمياط.. وإصابة الفنانة مي سليم.. وحسن شاكوش وزوجته أمام النيابة

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتي كان أبرزها، النيابة العامة تأمر بحبس متهم بقتل طفل مفقود منذ ثمانية أعوام بدمياط، والنيابة تطلب مستخرج قسيمة زواج حسن شاكوش وزوجته ريم، وضبط شخص نصب على سيدة في بيع أثاث منزلي بالجيزة... وإليكم التفاصيل.



النيابة العامة تأمر بحبس متهم بقتل طفل مفقود منذ ثمانية أعوام بدمياط

https://www.albawabhnews.com/4804225



النيابة تطلب مستخرج قسيمة زواج حسن شاكوش وزوجته ريم



https://www.albawabhnews.com/4804208

عبر فيسبوك.. ضبط شخص نصب على سيدة في بيع أثاث منزلي بالجيزة

https://www.albawabhnews.com/4804227



مقتل ابن وإصابة أبيه طعنا بعضهما بمنطقة دار السلام



https://www.albawabhnews.com/4804178

إصابة الفنانة مي سليم في حادث تصادم أعلى الطريق الدائرى بالمعادي



https://www.albawabhnews.com/4804152

حسن شاكوش للنيابة: لم أعاشر زوجتي معاشرة الأزواج خلال فترة زواجنا

https://www.albawabhnews.com/4804145



كان بيتصور سيلفي.. البحث عن جثة طالب غرق في النيل بأوسيم



https://www.albawabhnews.com/4804040



ضبط المتهمين بسرقة توك توك وإصابة صاحبه بالإسماعيلية

https://www.albawabhnews.com/4803982