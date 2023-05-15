نشرة الحوادث| حبس قاتل طفل دمياط.. وإصابة الفنانة مي سليم.. وحسن شاكوش وزوجته أمام النيابة

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتي كان أبرزها، النيابة العامة تأمر بحبس متهم بقتل طفل مفقود منذ ثمانية أعوام بدمياط، والنيابة تطلب مستخرج قسيمة زواج حسن شاكوش وزوجته ريم، وضبط شخص نصب على سيدة في بيع أثاث منزلي بالجيزة... وإليكم التفاصيل.
النيابة العامة تأمر بحبس متهم بقتل طفل مفقود منذ ثمانية أعوام بدمياط
https://www.albawabhnews.com/4804225
النيابة تطلب مستخرج قسيمة زواج حسن شاكوش وزوجته ريم
https://www.albawabhnews.com/4804208
عبر فيسبوك.. ضبط شخص نصب على سيدة في بيع أثاث منزلي بالجيزة
https://www.albawabhnews.com/4804227
مقتل ابن وإصابة أبيه طعنا بعضهما بمنطقة دار السلام
https://www.albawabhnews.com/4804178
إصابة الفنانة مي سليم في حادث تصادم أعلى الطريق الدائرى بالمعادي
https://www.albawabhnews.com/4804152
حسن شاكوش للنيابة: لم أعاشر زوجتي معاشرة الأزواج خلال فترة زواجنا
https://www.albawabhnews.com/4804145
كان بيتصور سيلفي.. البحث عن جثة طالب غرق في النيل بأوسيم
https://www.albawabhnews.com/4804040
ضبط المتهمين بسرقة توك توك وإصابة صاحبه بالإسماعيلية
https://www.albawabhnews.com/4803982