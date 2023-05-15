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الإثنين 15 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث| حبس قاتل طفل دمياط.. وإصابة الفنانة مي سليم.. وحسن شاكوش وزوجته أمام النيابة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتي كان أبرزها، النيابة العامة تأمر بحبس متهم بقتل طفل مفقود منذ ثمانية أعوام بدمياط، والنيابة تطلب مستخرج قسيمة زواج حسن شاكوش وزوجته ريم، وضبط شخص نصب على سيدة في بيع أثاث منزلي بالجيزة... وإليكم التفاصيل.

 


النيابة العامة تأمر بحبس متهم بقتل طفل مفقود منذ ثمانية أعوام بدمياط

https://www.albawabhnews.com/4804225


النيابة تطلب مستخرج قسيمة زواج حسن شاكوش وزوجته ريم


https://www.albawabhnews.com/4804208

 

عبر فيسبوك.. ضبط شخص نصب على سيدة في بيع أثاث منزلي بالجيزة

https://www.albawabhnews.com/4804227


مقتل ابن وإصابة أبيه طعنا بعضهما بمنطقة دار السلام


https://www.albawabhnews.com/4804178

 

إصابة الفنانة مي سليم في حادث تصادم أعلى الطريق الدائرى بالمعادي


https://www.albawabhnews.com/4804152

 

حسن شاكوش للنيابة: لم أعاشر زوجتي معاشرة الأزواج خلال فترة زواجنا

https://www.albawabhnews.com/4804145


كان بيتصور سيلفي.. البحث عن جثة طالب غرق في النيل بأوسيم


https://www.albawabhnews.com/4804040


ضبط المتهمين بسرقة توك توك وإصابة صاحبه بالإسماعيلية

 

https://www.albawabhnews.com/4803982

اهتمام القراء الفنانه مى سليم النيابة العامة حسن شاكوش