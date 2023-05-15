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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الجريمة والعقاب.. الحبس ٣ سنوات ينتظر مستريح مصر القديمة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس متهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم  بمصر القديمة من خلال بيع شقق سكنية ملكه لأكثر من شخص، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

وقال محمد صقر المستشار القانوني والحقوقي، في تصريح لـ"البوابة نيوز": إن النصب هو استخدام طرق احتيالية وأسماء أو صفات وهمية للاستيلاء على ملكيات الغير، سواء كانت نقودا أو عروضا أو سندات دين أو سندات مخالفة أو أي متاع منقول، إضافة إلى إيهام المواطنين، بوجود مشاريع وهمية.

وأضاف "صقر"، أن المادة 336 من قانون العقوبات، نصت على أن يعاقب المتهم بالنصب، بمدة تتراوح بين الحبس شهر إلى 3 سنوات.

3 سنوات الاستيلاء علي اموال بمحكمة جنوب القاهرة