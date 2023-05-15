وفد الكاف يناقش الرخص التدريبية A

يتواجد في القاهرة وفد من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، يضم كلا من عبد المنعم حسين شطة، المدير الفنى السابق للكاف، وجمال فتحى المدير الفنى السابق للاتحاد المغربى لكرة القدم.. وذلك لمتابعة الدبلومة الأفريقة A التى تقام حاليا فى مصر.

واجتمع الوفد مع جمال محمد على مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة ويستكمل الاجتماع غدا الثلاثاء بمشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر.

ويناقش الوفد الخاص بالفيفا ما تم فى الدبلومة الأفريقية A حتى الآن وتقييمه وكتابة تقرير للكاف بشأنها.

ومن المقرر أن يتواجد الوفد فى القاهرة لمدة 4 أيام، وبناء على التقرير سيحسم الكاف موقف المسار السريع للحصول على الرخص التدريبية وكذلك الرخصة التدريبية B.



