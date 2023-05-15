صلاح يقود ليفربول أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل لاعبيه لمواجهة ليستر سيتي، اليوم الاثنين، في ختام منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل ليفربول ضيفا على ملعب كينج باور معقل ليستر سيتي، في تمام الساعة العاشرة مساء، واعتمد كلوب على الدولي المصري محمد صلاح لقيادة هجوم الفريق إلى جانب لويس دياز وكودي جاكبو.

ويبدأ ليفربول المباراة أمام ليستر سيتي بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - كوناتي - فان دايك - روبرتسون.

وسط الملعب: فابينيو - جوردان هندرسون - كورتيس جونز.

الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - كودي جاكبو.

ومن المقرر أن تكون المباراة صعبة على الطرفين حيث يحتاج ليفربول للفوز لملاحقة مانشستر يونايتد على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، ويملك الريدز 62 نقطة يحتل بها المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

فيما يسعى ليستر سيتي لاقتناص الثلاث نقاط للحفاظ على أمله الضعيف في الهروب من الهبوط إلى دوري التشامبيونشيب، حيث يملك 30 نقطة ويحتل المركز التاسع عشر (قبل الأخير).