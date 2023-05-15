الأهلي يهزم الاتحاد السكندري ويتوج بطلا لدوري سوبر السلة

توج الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي بلقب دوى سوبر السلة بعد الفوز على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجه 72-70 مساء اليوم الإثنين في رابع مواجهات الفريقين بنهائي دوري السوبر للمحترفين، على صالة الشباب والرياضة وشهدت حضور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ونائبه العامري فاروق.

واحتفظ فريق سلة الأهلي بلقب دوري السوبر للموسم الثاني على التوالي والمرة السابعة في تاريخه.

وحسم فريق رجال سلة الأهلي اللقب عقب تحقيق الفوز الثالث مقابل انتصار وحيد لزعيم الثغر.

وفاز الأهلي في المباراة الأولى بنتيجة 69-62، ثم خسر المباراة الثانية بنتيجة 80-62، ثم حسم المباراة الثالثة لصالحه بنتيجة 67-58.