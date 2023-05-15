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الإثنين 15 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يهزم الاتحاد السكندري ويتوج بطلا لدوري سوبر السلة

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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توج الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي بلقب دوى سوبر السلة بعد الفوز على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجه 72-70 مساء اليوم الإثنين في رابع مواجهات الفريقين بنهائي دوري السوبر للمحترفين، على صالة الشباب والرياضة وشهدت حضور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ونائبه العامري فاروق. 

واحتفظ فريق سلة الأهلي بلقب دوري السوبر للموسم الثاني على التوالي والمرة السابعة في تاريخه. 

وحسم فريق رجال سلة الأهلي اللقب عقب تحقيق الفوز الثالث مقابل انتصار وحيد لزعيم الثغر. 

وفاز الأهلي في المباراة الأولى بنتيجة 69-62، ثم خسر المباراة الثانية بنتيجة 80-62، ثم حسم المباراة الثالثة لصالحه بنتيجة 67-58.

الأهلي والاتحاد السكندري دوري سوبر السلة أوجستي بوش