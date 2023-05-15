اقرأ غدا في "البوابة".. الرذيلة على "دين داعش".. نساء "التنظيم" يُجبرن الأطفال على ممارسة الجنس

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 16 مايو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

للمرة الخامسة.. الإخواني طارق رمضان أمام العدالة السويسرية بتهمة الاغتصاب

السيسي يبحث تعزيز استثمارات شركة سكاتِك النرويجية في مصر بمجال الطاقة المتجددة

الرذيلة على "دين داعش".. نساء "التنظيم" يُجبرن الأطفال على ممارسة الجنس

المخابرات العراقية تحبط تسلل دواعش إلى منطقة النمرود

رئيس تحرير "البوابة" تشارك في جلسات الحوار الوطني

انتخابات تركيا.. لم ينجح أحد

"أردوغان" و"أوغلو" وجهًا لوجه يوم 28 مايو الجاري

الحصاد المر.. آلاف الضحايا والمشردين.. وأزمة إنسانية تلوح في الأفق وسط انتشار للجوع

قطع التمويل.. "البُرهان" يُجمد حسابات ميليشيا "الدعم السريع"