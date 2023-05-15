دنيا عبدالعزيز لمحمد صبحى: "أستاذى ومعلمى ومتفرد فى عالم الفن"

حضرت الفنانة دنيا عبدالعزيز ليلة عرض من مسرحية "عيله اتعملها بلوك"، وأشادت كثيرًا بالعرض وبفن النجم محمد صبحى.

وكتبت على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" منشور خاص بالعرض وبالفنان محمد صبحى وقالت "أستاذي ومعلمي كعادتك منفرد في عالم الفن، تمتعنا وتثقفنا وتضحكنا وتبكينا ويظل الأثر باقي في الوجدان من مشاعر"

وتابعت عبد العزيز"استمتعت بمسرحية عيلة اتعملها بلوك، عمل مميز وهادف وراقي كالعادة، شكرا استاذي محمد صبحي على متعة استمرت ساعتين من خلال عمل اكثر من رائع".

يذكر أن أشهر الأعمال التى جمعت الفنانة دنيا عبدالعزيز والفنان محمد صبحى مسلسل"يوميات ونيس" وتدور أحداثه حول أسرة ونيس وزوجته مايسة، يتبنيان تربية الأبناء على المبادئ والقيم من خلال تقديم كل حلقة من المسلسل خاصة بسلوكيات معينة وإيصال رسالة هادفة للأسرة المصرية.

المسلسل بطولة محمد صبحى، سعاد نصر، دنيا عبدالعزيز، جميل راتب، عايده عبد العزيز، عبدالله مشرف والإخراج أحمد بدر الدين.