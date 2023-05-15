في اليوم العالمي للأسرة.. تعرف على سبب الاحتفال به

وصل عدد سكان العالم في أواخر عام 2022 إلى ثماني مليارات نسمة. ووصف الأمين العام للأمم المتحدة هذا الحدث بأنه “معلم بارز في التنمية البشرية”، وفقا"لموقع الأمم المتحدة.

ويوضح هذا الحدث التاريخي التطورات الرئيسية في مجال الصحة والزيادة التدريجية في متوسط عمر الإنسان. وسيستمر النمو السكاني وإن كان بمعدل متناقص، ومن المتوقع أن يصل إلى 9.8 مليار في عام 2050 و11.2 في عام 2100، الامر الذي يزيد المخاوف بشأن آفاق التحضر المستدام وإدارة تغير المناخ.

التغيير الديموغرافي



ويعد التغيير الديموغرافي أحد أهم الإتجاهات الكبرى التي تؤثر على عالمنا وحياة ورفاهية العائلات في جميع أنحاء العالم.

فالاتجاهات الديموغرافية تتشكل في الغالب من خلال أنماط الخصوبة والوفيات. فانخفاض معدلات الخصوبة يودي إلى فوائد للأسر منها تعزيز قدرتها على الاستثمار في صحة أطفالهم وتعليمهم مما يساعد بدوره في الحد من الفقر وتحسين التنمية الاجتماعية والاقتصادية

. ما هي الديموغرافيا ؟

الديموغرافيا هي علم الاسكان؛ هي عبارة عن دراسة لمجموعة من خصائص السكّان، وهي الخصائص الكمية، ومنها الكثافة السكانية، والتوزيع، والنمو، والحجم، هيكلة السكان، بالإضافة إلى الخصائص النوعية، ومنها العوامل الاجتماعية، مثل: التنمية، والتّعليم، والتّغذية، والثروة.

وتعرف الديموغرافيا بأنها الإحصاءات التي تشمل الدخل، والمواليد، والوفيات، وغيرها مما يسهم في توضيح التغيُّرات البشرية، ومن التعريفات الأخرى لها هي علم إحصائي اجتماعي وحيوي، يعتمد على دراسة مجموعة من الإحصاءات حول الأفراد.

كما تشير الأبحاث إلى أن انخفاض الخصوبة تؤدي إلى زيادة مشاركة المرأة في مجال سوق العمل.

ولكن ومن ناحية أخرى، يؤدي انخفاض الخصوبة إلى أسر أصغر، الأمر الذي يقلل من احتمال تأقلمها مع التزامات الرعاية وغيرها من الالتزامات المنزلية. ففي وقت البطالة أو المرض، يكون لدى العائلات عدد أقل من الأفراد تعتمد عليهم. علاوة على ذلك، قد تؤدي معدلات الخصوبة المنخفضة إلى تقويض القوى العاملة والهياكل الاجتماعية مما يؤدي إلى استجابات جذرية مع عواقب يصعب التنبؤ بها خصوصا قضايا كالضمان الاجتماعي والمساواة بين الجنسين.

الهدف من الإحتفال باليوم العالمي للأسر

يهدف الاحتفال باليوم الدولي للأسر لعام 2023 إلى زيادة الوعي في تأثير الاتجاهات الديموغرافية على الأسر، وستتضمن الفعالية:



• إطلاق ورقة المعلومات الأساسية حول "تأثير الاتجاهات الديموغرافية على الأسر"

• عرض التقرير الاجتماعي العالمي لعام 2023 "عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب في عالم الشيخوخة"

• عرض تقديمي حول العدالة والتضامن بين الأجيال

• نظرة عامة على توصيات السياسات والاستجابة للاتجاهات الديموغرافية.

• عرض مبادرات المجتمع المدني للسنة الدولية للشباب.

• مناقشة تفاعلية يشارك فيها الجمهور العام.



