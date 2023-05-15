اعتماد مصنع تدوير المخلفات الزراعية بالوادي الجديد من المركزي للزراعة العضوية

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن اعتماد وتسجيل مصنع تدوير المخلفات الزراعية وإنتاج السماد العضوي التابع للمحافظة من المعمل المركزي للزراعة العضوية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كأحد المشروعات الرائدة التي تستهدف تطبيق قانون الزراعة العضوية رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٠م.

وأكّد المحافظ، أن هذه الجهود تأتي تماشيًا مع توجه الدولة للتحول الأخضر والمستدام، وإنتاج غذاء طبيعي وآمن، خاصةً في ظل المشروعات الزراعية العملاقة التي تشهدها الدولة في الآونة الأخيرة.

وأوضح الزملوط، أن المحافظة تستهدف إقامة منطقة متكاملة للزراعات النظيفة خلال الفترة المقبلة، ومُضاعفَة إنتاج المصنع الذي يبلغ ١٠٠٠ طن/ يوم لتحقيق الاكتفاء من الأسمدة العضوية المطلوبة.

كما ثمّن جهود القائمين على المصنع في إنتاج أسمدة محلية طبيعية ١٠٠% شملت (سماد الفوسفات الطبيعي- بيتموس- بايو شار - كمبوست)، مُعربًا عن خالص شكره وتقديره لوزارة الزراعة؛ لدعمها الدائم جهود التنمية الخضراء على أرض المحافظة.