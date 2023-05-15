بمشاركة 100 لاعب ولاعبة.. غدًا انطلاق الأدوار الرئيسية لبطولة جزيرة الورد الدولية للتنس

تنطلق غدًا الثلاثاء، الأدوار الرئيسية لبطولة جزيرة الورد الدولية للتنس للناشئين والناشئات تحت 18 سنة والتي تقام علي ملاعب نادي جزيرة الورد بمدينة المنصورة التابع لمديرية الشباب والرياضة محافظة الدقهلية، في الفترة من 12 حتي 21 مايو الجاري بمشاركة 100 لاعب ولاعبة يمثلون 17 دولة على مستوى العالم "مصر - السعودية - اليمن - فلسطين - روسيا - ايطاليا -فرنسا - اسبانيا - هولندا - سويسرا - الصين - سلوفاكيا - الهند - سنغافورة - كندا -بلجيكا - بولندا".

ومن جانبه أكد النائب طارق عبدالهادي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس ادارة النادي، أن البطولة الدولية للتنس من أكبر البطولات من حيث عدد اللاعبين المشاركين من مختلف الدول، مشيرا الي أن النادي يقوم بتنظيم البطولات الدولية للتنس بصفة مستمرة بالاشتراك مع الاتحاد المصري للتنس، مشيرًا الي أن حفل ختام البطولة وتوزيع الجوائز سيكون بحضور وفد الاتحاد برئاسة الكابتن إسماعيل الشافعي.

وأضاف انه جرى تشكيل لجنة برئاسة المحاسب ابراهيم الجمل المدير التنفيذي للنادي، والكابتن حسام محرم، مدير البطولة، وكابتن وائل الشاذلي، نائب مدير البطولة، وكابتن سامح رجب، رئيس حكام منطقة شرق الدلتا للتنس، وذلك لتوفير جميع متطلبات اللاعبين المشاركين بالبطولة.

وأوضح الكابتن علي صلاح، الحكم العام للبطولة،ان الادوار التمهيدية للبطولة بدأت أيام 12 و13 و14 وأجريت القرعة للأدوار الرئيسية اليوم، وتقام غدًا 22 مباراة وتستمر فعاليات البطولة مباريات الأدوار النهائية 21 مايو الجاري، ويشرف على البطولة 6حكام من منطقة شرق الدلتا للتنس.

IMG-20230515-WA0169

IMG-20230515-WA0173

IMG-20230515-WA0188

IMG-20230515-WA0183

IMG-20230515-WA0187

IMG-20230515-WA0179

IMG-20230515-WA0180

IMG-20230515-WA0185

IMG-20230515-WA0178

IMG-20230515-WA0184

IMG-20230515-WA0186

IMG-20230515-WA0182

IMG-20230515-WA0172

IMG-20230515-WA0171

IMG-20230515-WA0177

IMG-20230515-WA0170

IMG-20230515-WA0175

IMG-20230515-WA0176

IMG-20230515-WA0181