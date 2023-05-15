وكيل صحة دمياط: جولات صباحية ومسائية لرصد أية مخالفات في المستشفيات

عقد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، اجتماعًا مع لجان المتابعة لمناقشة خطة المرور علي المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة.

وتناول الإجتماع مناقشة تقارير المرور علي منافذ تقديم الخدمة الطبية وما تم من إجراءات حيال التحقيقات التي أجريت للمخالفين من قبل محققي الشئون القانونية بالمديرية.

و شدد وكيل الوزارة علي مدير إداراة المتابعة برصد الأخطاء وتوثيقها والعمل على تصويبها والمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمستشفيات وكافة الأقسام الطبية وغير الطبية بها، في مختلف الفترات الصباحية والمسائية وعرض تقارير دورية بالزيارات الإشرافية علي وكيل الوزارة بما تم إنجازه.

وأكد تصويب الأخطاء الهدف الرئيسى للمتابعة وليس تصيدها.

قامت إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورة مروة صالح بعقد خطة عمل لعدد من الندوات الصحية في المنشآت التابعة لمديرية الزراعة في المدن والقرى على مستوى المحافظة وذلك لاستهداف المواطنين والمزارعين وتنمية الوعي الصحي لديهم بالتعاون مع إدارة الرعاية الأساسية بقيادة الدكتورة دينا ابو صير،بناءا على توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة والسكان بدمياط وبالتعاون مع مديرية الزراعة بدمياط.

تم تنفيذ مجموعة من الندوات لتشمل جميع الإدارات الصحية قام بها الأطباء مسؤولي الإعلام والتربية السكانية بالإدارات الصحية صاحبهم فريق طبي لتقديم الخدمات الطبية الخاصة بالمبادرات الرئاسية الصحية للمواطنين.

‏

يأتي ذلك في إطار خطة مديرية الصحة لرفع الوعي الصحي وتوصيل الخدمات الصحية لمستحقيها في كل مكان وتحقيق أهداف المبادرات الرئاسية الصحية في رفع المستوى الصحي للمواطنين والكشف المبكر عن الأمراض.