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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

النجوم يدرس الاعتذار عن مباراة الكأس

الطويلة
الطويلة
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يبحث مجلس إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة  مصير الفريق الأول من لعبه مباراة الإسماعيلي القادمة في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر والمقرر إقامتها يوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2023.
وتناقش إدارة نادي النجوم والجهاز الفني للفريق الأول بقيادة أحمد عيد عبد الملك الاعتذار عن بطولة كأس مصر، وذلك من أجل التركيز في دورة ترقي القسم الثالث والمؤهلة الى دوري القسم الثاني "أ" المحترفين.
ويحتل نادي النجوم صدارة دورة الترقي برصيد 6 نقاط وبنفس رصيد النقاط لفريقي إتحاد الشرطة والمريخ البورسعيدي، ويستعد الفريق الأول بنادي النجوم لملاقاة نادي نجمة سيناء على ستاد نادي السكة الحديد غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دورة الترقي.

محمد الطويلة النجوم يدرس الإعتذار عن مباراة الكأس نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة