دانا حمدان تطمئن الجمهور على شقيقتها مى

طمأنت الفنانة دانا حمدان الجمهور على حالة شقيقتها مى سليم، بعد تعرض الأخيرة لحادث سير مروع على الطريق الدائرى، فى طريقها إلى التصوير.

وعلقت دانا على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" وقالت: "شكرا لكل حد سأل على مي هي الحمد لله كويسه ربنا نجاها من حادثة صعبة جدا على الدائري وهي رايحة التصوير".

وتابعت: "هي بخير وربنا ما يوريكم اي حاجة وحشة خالص"، وأدى الحادث لتصادم أكثر من سياره مع بعضهما من ضمنهم سيارة الفنانة مى سليم.

يذكر أن آخر أعمال الفنانه مى سليم فى الموسم الرمضانى مسلسل"تلت التلاتة"، بطولة غادة عبدالرازق، محمد القس، الراحل مصطفى درويش، مى سليم، ليلى زاهر والإخراج حسن صالح.