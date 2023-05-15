ads
الإثنين 15 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

دانا حمدان تطمئن الجمهور على شقيقتها مى

مي سليم
مي سليم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

طمأنت الفنانة دانا حمدان الجمهور على حالة شقيقتها مى سليم، بعد تعرض الأخيرة لحادث سير مروع على الطريق الدائرى، فى طريقها إلى التصوير.

وعلقت دانا على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" وقالت: "شكرا لكل حد سأل على مي هي الحمد لله كويسه ربنا نجاها من حادثة صعبة جدا على الدائري وهي رايحة التصوير".

وتابعت: "هي بخير وربنا ما يوريكم اي حاجة وحشة خالص"، وأدى الحادث لتصادم أكثر من سياره مع بعضهما من ضمنهم سيارة الفنانة مى سليم.

يذكر أن آخر أعمال الفنانه مى سليم فى الموسم الرمضانى مسلسل"تلت التلاتة"، بطولة غادة عبدالرازق، محمد القس، الراحل مصطفى درويش، مى سليم، ليلى زاهر والإخراج حسن صالح.

IMG_20230515_202552
IMG_20230515_202552
دانا حمدان مي سليم حادث سير تلت التلاتة غادة عبدالرازق مصطفى درويش