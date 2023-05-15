زيلينسكي يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا إمداد أوكرانيا بالمقاتلات الحديثة

بحث رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إنشاء "تحالف للطائرات المقاتلة" لتزويد أوكرانيا بمقاتلات حديثة.

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سوناك في لندن، إن "هذا موضوع مهم للغاية بالنسبة لأوكرانيا، لأننا لا نستطيع السيطرة على الأجواء".

وأضاف رئيس أوكرانيا "نريد إنشاء هذا التحالف من الطائرات المقاتلة، وسنسمع بعض القرارات المهمة على ما أعتقد قريبا، ولكن أعتقد أنه يتعين علينا العمل".

وأعلنت حكومة المملكة المتحدة في وقت سابق اليوم الإثنين، أن تدريب الطيارين الأوكرانيين سيبدأ الصيف الحالي.

كما أعرب زيلينسكي عن شكره لسوناك على دعم الشعب البريطاني الدائم لشعب أوكرانيا، خلال اجتماعهم اليوم في العاصمة البريطانية لندن.

ومن جانبه، قال رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك خلال اجتماعه مع رئيس أوكرانيا، وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، "هذه لحظة حاسمة في مقاومة أوكرانيا لحرب عدوانية مروعة لم يختاروها أو يثيروها، إنهم بحاجة إلى الدعم المستمر من المجتمع الدولي للدفاع ضد وابل الهجمات التي لا هوادة فيها والعشوائية التي كانت واقعهم اليومي منذ أكثر من عام".

وتابع:"يجب ألا نخذلهم، فمن مصلحتنا جميعا ضمان نجاح أوكرانيا "، موضحا " أن هذا هو سبب استمرار المملكة المتحدة في دعمها لأوكرانيا - من الدبابات إلى التدريب والذخيرة إلى العربات المدرعة".