القومي للمرأة ينظم دورة تدريبية على هامش الاستعدادات لانطلاق فعاليات حملة "بلدى أمانة"

نظم المجلس القومى للمرأة دورة تدريبية على هامش الاستعدادات لانطلاق فعاليات حملة طرق الأبواب " بلدى أمانة" بمحافظات الجمهورية، بحضور نشوى الحوفى عضوة المجلس، وإيزيس محمود رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس، واستهدفت أعضاء وعضوات فرع المجلس بمحافظة القاهرة ورائدات المجلس ومجموعات الادخار والاقراض، وميسرات مبادرة "دوى" لتمكين الفتيات، بالإضافة إلى المتطوعين المشاركين، التي تبدأ يوم15 مايو 2023 وتستمر لمدة خمسة أيام.

وتحدثت نشوى الحوفي عن الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي جراء جائحة كوفيد-١٩، وتبعاتها جراء الحرب الأوكرانية- الروسية التى لم تنتهى وتعانى منها جميع دول العالم، مؤكدة على دور المشروعات القومية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفي تحسين معيشة المواطنين وتوفير منظومة ملائمة للحياة الاجتماعية، مطالبة بضرورة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل.

وأكدت عضوة المجلس، أنها تراهن على وعى المواطنات والمواطنين المصريين وإيمانهم بأنه مهما بلغت الأزمات سوف تخرج منها مصر أقوى وافضل مثلما يحدثنا تاريخ الوطن دائما.

وأكدت " ايزيس محمود"، أهمية دور المجلس في نشر الوعى بقضايا الوطن والتعريف بالخدمات التي تقدمها الدولة لتحسين معيشة المواطنات والمواطنين المصريين، من خلال حملات طرق الأبواب التى يطلقها المجلس بجميع محافظات الجمهورية.

تجدر الإشارة الى أن حملة طرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة"، هي حملة ممتدة بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادر ة،وتبدأ الحملة في 15 مايو 2023 كمرحلة أولى، وتسبقها دورات تدريبية للرائدات والمتطوعين المشتركين في الحملة للتدريب علي كيفية نشر رسائل الحملة بطريقة سهلة وبسيطة.