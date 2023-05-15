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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

براءة نقيب العلاج الطبيعي في قضية سب وقذف

نقيب العلاج الطبيعي،
نقيب العلاج الطبيعي، الدكتور سامي سعد
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حكمت محكمة جنح مدينة نصر  في الجنحة رقم ٢٨٤٧ ببرأة النقيب العام للعلاج الطبيعي من تهم السب والقذف والتشهير بعضو مشطوب من النقابة العامة للعلاج الطبيعي، وبرفض الدعوي والزام رافعها المصاريف ومبلغ ٥٠ جنيهًا أتعاب المحاماة.

تعود الواقعة عندما قام الدكتور /محمد ابراهيم احمد ابراهيم مبروك والشهير ب محمد هيبه برفع جنحة مباشرة ضد النقيب العام للعلاج الطبيعي الدكتور سامي سعد اتهمه فيها بالسب والقذف والتشهير به وطالب تعويض مدني مؤقت ٥٠ ألف جنيه.  

و حددت المحكمة نظر الجنحة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٢/٢٨ وبتلك الجلسة تم إحالة الجنحة إلى دائرة السبت جنح أول مدينة نصر لجلسة ٢٠٢٣/٣/١٨ وتداولت بالجلسات وبجلسة يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٥/٦ تم حجزها للحكم لجلسة يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٥/١٣ حيث حكمت فيها المحكمة ببرأة الدكتور سامي سعد محمد خليل (نقيب العلاج الطبيعي).

يشار إلى أن النقابة العامة للعلاج الطبيعي قد نوهت منذ فترة أن الدكتور محمد ابراهيم احمد ابراهيم مبروك مشطوب من النقابة العامة للعلاج الطبيعي ومتهم في قضية تهديد وشروع في قتل أحد أعضاء الجمعية العمومية وقد صدر ضده عدة أحكام من المحكمة الإقتصادية في قضايا سب وقذف وتشهير بالنقيب العام للعلاج الطبيعي وآخرين من أعضاء الجمعية العمومية.

 

حكمة جنح مدينة نصر أول برأة النقيب العام للعلاج الطبيعي تهم السب و القذف و التشهير