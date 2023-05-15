إجهاض سيدة بعد اغتصابها في بورسعيد

تعرضت سيدة حامل في محافظة بورسعيد، للاجهاض، مساء اليوم الاثنين، عقب تعرضها للاغتصاب بمساكن الحزب الوطني في مدينة بورفؤاد.

إجهاض سيدة عقب اغتصابها في بورسعيد

استقبل مستشفى الحياة بورفؤاد السيدة "ن.ع.ع" 35 عامًا، في حالة سيئة ومصابة بنزيف مهبلي نتيجة إجهاض، بادعاء تعرضها للاغتصاب بمنطقة مساكن الحزب الوطني.

وجارٍ تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للسيدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واتخاذ اللازم بشأن التحري حول ملابسات الواقعة والتقرير الطبي بشأن حالتها الصحية ومدى حقيقية ادعائها من عدمه.