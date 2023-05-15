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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إجهاض سيدة بعد اغتصابها في بورسعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تعرضت سيدة حامل في محافظة بورسعيد، للاجهاض، مساء اليوم الاثنين، عقب تعرضها للاغتصاب بمساكن الحزب الوطني في مدينة بورفؤاد.

إجهاض سيدة عقب اغتصابها في بورسعيد

استقبل مستشفى الحياة بورفؤاد السيدة "ن.ع.ع" 35 عامًا، في حالة سيئة ومصابة بنزيف مهبلي نتيجة إجهاض، بادعاء تعرضها للاغتصاب بمنطقة مساكن الحزب الوطني.

وجارٍ تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للسيدة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واتخاذ اللازم بشأن التحري حول ملابسات الواقعة والتقرير الطبي بشأن حالتها الصحية ومدى حقيقية ادعائها من عدمه.

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