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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إصابة وزير داخلية لوغانسك بالنيابة بجروح بليغة جراء تفجير وسط المدينة

وزير الداخلية في
وزير الداخلية في جمهورية لوجانسك الشعبية بالنيابة إيجور كورن
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أصيب وزير الداخلية في جمهورية لوجانسك الشعبية بالنيابة إيجور كورنيت بجروح بليغة، جراء تفجير وقع وسط مدينة لوجانسك، وسط وقوع عدد من الجرحى بعضهم بحالة حرجة.

وبحسب بيان السلطات، "أصيب وزير الداخلية بالانفجار وإصابته بليغة".

ووقع الانفجار وقت سابق من اليوم في صالون حلاقة بشارع دمخينة بجوار مبنى شركة الإذاعة والتلفزيون الحكومية وعلى بعد 500 متر من مقر الحكومة ومبنى مجلس الشعب.

وبحسب معطيات أولية، انفجرت قنبلة يدوية في صالون لتصفيف الشعر في شارع دمخينة.

وبحسب البيانات، أصيب خمسة أشخاص، ثلاثة منهم في حالة خطيرة.

لوجانسك تفجير