سر إطلاق سمك الزريعة في الأرض المخصصة لزراعة الأرز

في حيلة ذكية للغاية توصل إليها المزارعون في إندونيسيا ساعدت في 3 فوائد إيجابية لمحصول الأرز وتوفير الأسماك بكثرة والتخلص من الفضلات قام المزارعين في إندونيسيا بإحضار السمك وبدأوا بإطلاقه بأعداد كبيرة في الماء المتغرق فيها الارز حيث يحتاج محصول الارز الماء بشكل كبير جدًا.

وكانت النتيجة كسب 3 أشياء وهي ان السمك يأكل الحشرات والطحالب والآفات الضارة التي تخرج على التربة وأغصان النبات (كغذاء له) وفي نفس الوقت يخرج فضلات وزيوت تزيد من خصوبة التربة (كغذاء للنبات) والأسماك نفسها تكبر وتزداد ويصطادوا منها بكميات معقولة (كغذاء للمزارعين أو التجارة).

وعرفت هذه الحيلة الذكية التي بدأت تجتاح العالم باسم "ثقافة الأرز-سمك"، فبعد هذه التجربة زاد إنتاج الأرض حوالي 20% عن الطبيعي غير الكميات الضخمة من الأسماك التي نتجت من هذا التكنيك.