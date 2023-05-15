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الإثنين 15 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

نصائح لتعامل الشخص فى حالة الإصابة بـ "الشرقة"

الغصة
الغصة
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غصة الحلق أو الشرقة من المشاكل التي قد يتعرض لها الشخص ولا يجب تجاهلها لأنها في بعض الأوقات قد تكون خطيرة وتحتاج لتعامل صحيح خاصة إذا كان الشخص بمفرده، وينصح الأطباء الأشخاص في حالة الإصابة بالغصة ولا يوجد من يساعدك فإنك تستطيع إجراء الضغوطات الباطنية لنفسك كما يلي:

-ضع قبضة يدك من جهة الإبهام على أعلى البطن فوق السرة بقليل وتحت الطرف السفلي لعظمة الصدر (عظمة القص).

-امسك قبضة يدك بيدك الأخرى واضغط من 6 إلۍ 10 ضغطات قوية وسريعة متتالية ليخرج الهواء من الرئتين دافعا معه الجسم المسبب لتلك الحالة.

-قد تستطيع كذلك الانحناء للأمام وضغط بطنك على حافة جسم ثابت مثل ظهر كرسي او غيره عدة مرات متتالية مستخدمًا هذا الكرسي بدلا عن قبضتي يدك.

غصة الحلق اعلى البطن فوق السرة عظمة الصدر