العثور على شخص مقتول بـ11 طعنة أعلى سطح منزل في الدقهلية

عثر عدد من أهالي منطقة عزبة الشال خلف شركة مصر للطيران بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، على جثة شخص مقتول وملقي أعلى سطح منزل ومصاب بـ11 طعنة في أنحاء متفرقة من جسده وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة فيما تكثف مباحث قسم شرطة ثاني المنصورة جهودها لكشف غموض الحادث.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد إسلام رمزي، مأمور قسم شرطة ثاني المنصورة بعثور عدد من الأهالي على جثة شخص مقتول وملقى أعلى عقار منزل.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثاني المنصورة بقيادة الرائد دكتور كريم عبدالرازق، رئيس مباحث قسم شرطة ثاني المنصورة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب في العقد الرابع من عمره ومصاب بـ11 طعنة بأنحاء متفرقة من جسده.

وتوصلت التحريات أن الجثة لشخص يدعى "محمد أبو العباس السيد"43 عامًا الشهير بـ “ أبو يوسف ” فتى تحاليل بمستشفى جامعة المنصورة ومقيم بمنطقة عزبة الشال وعثر عليه بسطح عقار بالقرب من محل سكنه.

جرى نقل جثمان القتيل الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.

فيما كلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثاني المنصورة تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام لكشف غموض الحادث وملابساته وضبط مرتكبي الواقعة.