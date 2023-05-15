بالفيديو.. غادة عبدالرازق مع "وجبة جندوفلى": أكلتى المفضلة

نشرت الفنانة غادة عبدالرازق على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" فيديو لها من أحد المطاعم أثناء إجازتها فى فرنسا.

https://www.instagram.com/p/CsRSBNYI3bI/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وظهرت من خلال الفيديو وهى تضع "حلة" مليئة بأكلة الجندوفلى البحرية، وعلقت على الفيديو "أكلتى المفضلة".

وتقضى الفنانة غادة عبدالرازق أجازتها منذ فترة فى السفر خارج البلاد، بعد إنتهاء التصوير وعرض مسلسلها الرمضانى هذا العام.

يذكر أن الفنانة غادة عبدالرازق شاركت فى السباق الرمضانى بمسلسل "تلت التلاتة"، وبدأ عرض المسلسل فى النصف الثانى من رمضان ب ١٥ حلقه، المسلسل بطولة غادة عبدالرازق، محمد القس، الراحل مصطفى درويش، مى سليم، ليلى زاهر، والإخراج حسن صالح.