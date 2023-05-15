زي النهاردة.. افتتاح جسر القرم بين الجزيرة والبر الروسي

في مثل هذا اليوم 15 مايو من عام 2018، افتتح جسر القرم الرابط بين شبه جزيرة القرم والبر الروسي، ليصبح بذلك أطول جسر في أوروبا حتى تاريخ افتتاحه، وجسر القرم أو جسر مضيق كيرتش هو أطول جسر في أوروبا يربط بين شبه جزيرة القرم ومقاطعة كراسنودار كراي الروسيتين، وهو زوج من الجسور متوازية (واحد لحركة مرور المركبات، واحدة للسكك الحديدية)، ويبلغ مسافة الجسر 19 كم (12 ميل).

وفي يناير عام 2015 أبرم عقد بمليارات الدولارات لبناء الجسر، وفي مايو 2015 بدأ في بناء الجسر، وتم افتتاحه في 15 مايو 2018، ومن المنتظر الانتهاء من وصلة السكك الحديدية في أوائل عام 2019 وقد تم افتتاح حركة الشاحنات على جسر القرم بتاريخ 1-10-2018 قبل الوقت المحدد لافتتاح الجسر بدأ التفكير بالجسر منذ عام 1903 على الأقل، وبدأ التخطيط الفعلي له عام 2014 بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

وفي يناير 2015، مُنحَ عقد إنشاء الجسر الذي بلغت قيمته عدة مليارات من الدولارات لشركة سترويجازمنتز المملوكة لأركادي روتنبرج، وبدأ تشييد الجسر في فبراير 2016، وافتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جسر الطريق في 15 مايو 2018، وفتح أمام السيارات في 16 مايو، وللشاحنات في 1 أكتوبر، وافتتح جسر السكة في 23 ديسمبر 2019، وتم افتتاح أول قطار ركاب عبر الجسر في 25 ديسمبر 2019، وافتتح الجسر لقطارات الشحن في 1 يوليو 2020، وأطلق على الجسر اسم "جسر القرم" بعد التصويت عليه على الإنترنت في ديسمبر 2017، في حين كان "جسر كيرتش" و"جسر إعادة التوحيد" ثاني وثالث الأسماء المقترحة من حيث أعلى نسبة تصويت.