ورش فنية بالعريش ضمن فعاليات برنامج الملتقى الثقافى لشباب أهل مصر

شهد قصر ثقافة العريش بشمال سيناء تنفيذ الورش الفنية اليوم الأثنين بقصر ثقافة العريش بفرع ثقافة شمال سيناء تحت إدارة أشرف المشرحانى وذلك ضمن فعاليات برنامج الملتقى الثقافى الحادى عشر لشباب أهل مصر بقصر ثقافة العريش شمال سيناء.

وجرى البدء فى ورشة حرف بيئية فى مجال المشغولات الجلدية مدرب مصطفى اسماعيل وورشة حرفية فى مجال الحلى مدربة حورية عصمت وورشة حرف بيئية فى مجال ديكوباج مدربة رانيا المهدى وورشة حرف بيئية فى مجال النحاس والصدف مدرب جلال عبدالخالق وورشة بيئية فى مجال الخيامية مدرب كريم خلف وورشة فنية في مجال التشكيل بالورق مدرب خالد عبدالمجيد وورشة فنية فى مجال الدراما المسرحية مدرب مجدى الشريف.

وتستمر هذه الورش بقصر ثقافة العريش يوميا حتى مساء الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ تحت اشراف الفنانة ايناس سمير مدير قصر ثقافة العريش.