بأغنية "قدام مرايتها".. حنان مطاوع تشارك جمهورها أحدث ظهور لها.. فيديو

نشرت الفنانة حنان مطاوع عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، فيديو لها تشارك به جمهورها.

https://www.instagram.com/reel/CsRP_vKgZZP/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وظهرت من خلال الفيديو وهى "تدلل" على أغنية عمرو دياب "قدام مرايتها"، ولاقت إعجاب الجمهور فى التعليقات.

حققت الفنانة حنان مطاوع النجاح من خلال مسلسلها "وعود سخيه" الذى تم عرضة فى الموسم الرمضانى، المسلسل بطولة حنان مطاوع، محمد رضوان، صفاء الطوخى، محمد الصاوى، والإخراج أحمد حسن.

يذكر أن الفنانة حنان مطاوع شاركت فى البطولة الجماعية فى مسلسل "سره الباتع"، بطولة أحمد فهمى، احمد السعدنى، ريم مصطفى، حسين فهمى، خالد الصاوى، أحمد عبد العزيز، والإخراج خالد يوسف.