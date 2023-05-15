وفاة الفنان السعودي فهد الحيان عن عمر ناهز 52 عامًا

توفي الفنان السعودي فهد الحيان، اليوم الإثنين، عن عمر ناهز 52 عاما، حسبما أفادت قناة "الإخبارية" السعودية.

الحيان من مواليد مارس 1971، وبدأ مسيرته في عدد من الأدوار الثانوية حتى شارك في مسلسل "طاش ما طاش" الذي فتح له أبواب النجومية.

في يوم 28 ديسمبر 2014، أعلن اعتزاله التمثيل، بعد مسيرة فنية استمرت لأكثر من 20 عامًا قدم خلالها عددًا من الأعمال الكوميدية، ولكنه تراجع عن قرار الاعتزال لاحقًا وشارك في بعض الأعمال الكوميدية ومن ضمنهم مسلسل “منا وفينا” بمشاركة الفنانين: عبد الله السدحان، محمد العيسى، عبد المحسن النمر، حسن عسيري.