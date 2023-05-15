الأردن: تعرض سفارة عمان في الخرطوم للاعتداء والتخريب

أعلنت الخارجية الأردنية، اليوم الاثنين، تعرض مقر السفارة الأردنية في العاصمة السودانية الخرطوم للاعتداء والتخريب، في ظل استمرار الاشتباكات المتواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال بيان صادر عن الخارجية الأردنية، اليوم، إن مبنى سفارة الأردن في الخرطوم تعرض للاقتحام والتخريب، حيث أعربت الخارجية الأردنية عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرض له مبنى السفارة، كما أدانت كافة أعمال العنف والتخريب التي تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية.

وأشار البيان إلى ضرورة احترام قواعد القانون الدولي فيما يتعلق بمقار البعثات الدبلوماسية والسفارات، طبقًا للاتفاقيات الدولية الموقعة في هذا الصدد.

جدير بالذكر أن السودان يشهد قتالًا عنيفًا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التابعة لمحمد حمدان دقلو، تسبب على إثرها في وقوع عدد كبير من الضحايا والمصابين.