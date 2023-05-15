شعرت بهبوط حاد.. تفاصيل وفاة طالبة أثناء أداء امتحان شفوى بكلية آداب المنيا

ألغت كلية الآداب في جامعة المنيا، امتحان الشفوي لطلاب قسم الوثائق والمكتبات، وذلك في أعقاب وفاة طالبة بشكل مفاجئ قبل بدأ الامتحان، حيث شعرت بهبوط حاد وبعد دقائق من نقلها إلي مستشفي التأمين الصحي بمدينة المنيا كانت قد فارقت الحياة.

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مستشفي التأمين الصحي، تتضمن وصول الطالبة نسرين كريم أحمد 22 عاما، بقسم الوثائق والمكتبات بكلية الآداب في جامعة المنيا، مصابة بهبوط وإغماء، وأثناء إسعافها وتلقي العلاج فارقت الحياة.



وبانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين أن الطالبة حضرت إلي الكلية صباح اليوم لأداء الامتحان الشفوي، وقبل بدء الامتحان، شعرت بإجهاد فتم استدعاء سيارة فرع هيئة الاسعاف ليتم نقلها إلي مستشفي التأمين الصحي، وهناك لفظت أنفاسها الأخيرة أثناء تلقي العلاج.

وقرر مجلس كلية الآداب إلغاء الامتحان الشفوي المقرر على طلاب قسم الوثائق والمكتبات نظرا لتأثرهم الشديد وحزنهم علي وفاة زميلتهم، ولسوء حالتهم النفسية، على أن يتم تحديد موعد آخر لإجراء الامتحان في وقت لاحق.