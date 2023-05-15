سيدات يد الأهلي يتأهلن لنصف نهائي كأس الكؤوس الأفريقية

وصل فريق كرة اليد للسيدات بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية المقامة في ضيافة النادي الأهلي حاليا وتستمر منافساتها حتى يوم 18 مايو الجاري.

وحقق فريق يد سيدات الأهلي الفوز على فريق مكنين التونسي بنتيجة 31-22 في المباراة التي اقيمت على صالة الأمير عبدلله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، منذ قليل ليحسم الفريق الأحمر بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة الافريقية.

ويلتقي فريق يد سيدات الأهلي في نصف النهائي مع بترو دي لواندا الأنجولي حامل اللقب الذي حقق الفوز على فريق هبيتات الإيفواري بنتيجة 33 -22.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي فاز في المباراة الأولى في البطولة على حساب أوتوهو الكونغولي، بنتيجة 30-26، وفي المباراة الثانية حقق الفوز على فريق هبيتات الإيفواري، بنتيجة 39-15، وخسر المباراة الثالثة أمام فريق أول أغسطس، بنتيجة 38-30، لينهي دوري المجموعات بالفوز على النواصر المغربي، بنتيجة 42-12.