ضبط 220 طربة لمخدر الحشيش في الإسكندرية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية) تخصص نشاطه فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه بكميات كبيرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية ، وبحوزته (220 طربة لمخدر الحشيش وزنت 22 كيلو جرام - كمية لمخدر #الآيس "الشابو" - مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسيارة لسهولة التنقل.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو ( 1,800,000 مليون وثمانمائة ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .