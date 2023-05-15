ضبط المتهم بالنصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً شكوى مدعومة بصور ومقاطع صوتية "لإحدى السيدات" بشأن قيامها بالتواصل مع أحد الأشخاص لشراء أثاث منزلى عبر صفحة "مُحددة" على موقع "فيس بوك" وإرسالها مبلغ مالى للمذكور كمقدم تعاقد ، وعدم تسليمها الأثاث المتفق عليه ، وعند تواصلها معه قام بسبها عبر رسائل تطبيق "واتساب" وعبر مكالمة هاتفية من رقم "محدد".

بالفحص وبسؤال الشاكية (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) أفادت بمضمون ما سبق ، كما تم تحديد المشكو فى حقه وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.