وزارة الداخلية تُنظم بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد بوادي الفروسية للشرطة

نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع الإتحاد المصرى للفروسية، بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد "الحلقة الثانية"، بوادى الفروسية للشرطة بمنطقة عين الصيرة بالقاهرة، والذى يعد صرحًا رياضيًا يدعم الريادة المصرية فى رياضة الفروسية.

أُقيمت فعاليات بطولة الجمهورية لالتقاط الأوتاد "الحلقة الثانية" خلال الفترة من (12– 13/5/ 2023) والتى شهدت مشاركة 31 فارسًا وفارسةً وجوادًا، وإتسمت أجواء فعاليات البطولة منذ إفتتاحها بالمظهر المشرف والحضارى لمصر والتنظيم الإحترافى الذى يماثل إقامة مثل تلك البطولات على المستوى الدولى.

ويُعد تنظيم تلك البطولات على ملاعب وادى الفروسية للشرطة، إنعكاسًا لما توليه وزارة الداخلية من إهتمام بالغ فى مجال رياضة الفروسية وتوفير كافة السبل التى تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية، بالإضافة إلى تزويد وادى الفروسية بأحدث الوسائل وفندق مجهز لإقامة اللاعبين وسيارات إسعاف بتجهيزاتها من الأطقم الطبية وسيارات كهربائية لتنقل الجماهير وأماكن إنتظار السيارات وتوفير إسطبلات ذات مواصفات قياسية بسعة كبيرة لإيواء الخيول وتوفير خدمات بيطرية متطورة ملائمة لها، وتجهيز منظومة متطورة من إضاءة الملاعب ليستقبل المنافسات ليلًا.

وفى ختام الفعاليات تم توزيع الجوائز على المراكز الأولى بالبطولة وسط أجواء إحتفالية وطنية بحضور أعضاء الاتحاد المصرى للفروسية.

وأشاد المشاركين بالمستوى الراقى لوادى الفروسية وتجهيزه وفقًا للمواصفات القياسية العالمية وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دوليًا بما يؤهلها لإستقبال كافة المنافسات الدولية فى رياضة الفروسية.