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الإثنين 15 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

هدف بيرسي تاو في مرمى الترجي الأفضل في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

احتفال بيرسي تاو
احتفال بيرسي تاو بالهدف الثاني في مرمى الترجي
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كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم  «كاف» اليوم الاثنين، عن صاحب هدف الأسبوع في منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي اقيمت يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وحقق الأهلي الفوز على الترجي بثلاثية نظيفة في ملعب “رادس” بتونس، بينما فرض صن داونز الجنوب أفريقي التعادل السلبي على الوداد المغربي في الدار البيضاء.

ونشر «كاف» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” فيديو لهدف بيرسي تاو مهاجم الأهلي في مرمى الترجي، علق عليه قائلا: يباغتك في أي وقت.. ‏هدف بيرسي تاو الثاني في مرمى الترجي لصالح الأهلي، استحق هدف الأسبوع في ذهاب الدور نصف النهائي.

الجدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الأهلي والترجي ستقام مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي بحضور 10 آلاف متفرج.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم دوري أبطال أفريقيا بيرسي تاو مهاجم الأهلي