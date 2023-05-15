هدف بيرسي تاو في مرمى الترجي الأفضل في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» اليوم الاثنين، عن صاحب هدف الأسبوع في منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي اقيمت يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وحقق الأهلي الفوز على الترجي بثلاثية نظيفة في ملعب “رادس” بتونس، بينما فرض صن داونز الجنوب أفريقي التعادل السلبي على الوداد المغربي في الدار البيضاء.

ونشر «كاف» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” فيديو لهدف بيرسي تاو مهاجم الأهلي في مرمى الترجي، علق عليه قائلا: يباغتك في أي وقت.. ‏هدف بيرسي تاو الثاني في مرمى الترجي لصالح الأهلي، استحق هدف الأسبوع في ذهاب الدور نصف النهائي.

الجدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الأهلي والترجي ستقام مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي بحضور 10 آلاف متفرج.