رئيس جامعة المنوفية يفتتح معرض السجاد اليدوي خلال مهرجان الأسبوع الثقافي

افتتح اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، معرض السجاد اليدوي المقام على هامش فاعليات مهرجان الأسبوع الثقافي البيئي العاشر تحت إشراف وبحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأعرب القاصد عن فخره واعتزازه بما يقدمه طلاب وطالبات الجامعة من أعمال ومشغولات يدوية، مؤكدًا أهمية توطين وتطوير الصناعات الحرفية والسجاد الآلي والنصف يدوي ومداومة التدريب الميداني للطلاب على الجانب العملي لإعداد خريج جامعي غير تقليدي وقادر علي مواجهة سوق العمل ويمتلك الأدوات اللازمة لمواكبة كل ما هو جديد، وفتح فرص عمل جديدة أمامه وخلق سوق متميز يتيح لنا التصدير والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.

ضم المعرض العديد من المشغولات اليدوية وتشكيلة متميزة من السجاد اليدوي والآلي من صنع طلاب وطالبات كليات الاقتصاد المنزلي والتربية النوعية بالجامعة.

أشرف على المعرض الدكتور أشرف هاشم استاذ الملابس بكلية الاقتصاد المنزلي وعميد المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا المعلومات والدكتور أيمن العربي أستاذ النسيج بكلية التربية النوعية، حضر افتتاح المعرض لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلبة وطالبات الجامعة.