نزلوا للاستحمام.. مصرع طفلين غرقًا في ترعة بالدقهلية

لقي طفلين مصرعهما غرقًا داخل ترعة بقرية المنيل التابعة لمركز طلخا محافظة الدقهلية، وذلك بعد نزولهما للإستحمام هربًا من حرارة الجو بصحبة عدد من الأطفال ، وتمكنت قولت الإنقاذ النهري من انتشالهما ونقلهما لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.



كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد تامر يحى، مأمور مركز شرطة طلخا بغرق طفلين بترعة مُبطنة بقرية المنيل.

هرعت قوات الإنقاذ النهري وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا الى مكان البلاغ وجرى انتشال جثامين الطفلين.

وبالفحص تبين مصرع كلًا من : الطفل "فارس على خليل "، والطفل "على محمد القصبي" 10 أعوام وذلك بعد نزولهم للإستحمام بصحبة عدد من الأطفال في إحدى الترع بالقرية هربًا من حرارة الجو ونظرًا لعدم إجادتهما السباحة لقوا مصرعهما غرقًا.

جرى نقل جثامين الطفلين الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.