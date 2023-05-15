معسكر مغلق لفريق "أبورديس" استعدادا لبطولة الجمهورية للكونغ فو بنات.. صور

دخل فريق مركز شباب أبورديس في محافظة جنوب سيناء، في معسكر مغلق ولمدة أسبوع؛ استعدادا للمشاركة في بطولة الجمهورية للكونغ فو بنات فقط تحت 12سنة، والمزمع انطلاق فعالياتها يوم 19 حتى 21 من مايو الجاري، ويستضيفها استاد نادي طلائع الجيش في القاهرة.

وقال الكابتن محمد صبحي، مدرب في الاتحاد المصرى للوشو كونغ فو، وعضو نقابة المهن الرياضية المصرية، ومدرب مركز شباب ابورديس، ومركز شباب عرب ابورديس، ومركز شباب راس سدر، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" ، إنطلقت فعاليات معسكر مغلق للفريق لمدة أسبوع قبل بطولة الجمهورية للكونغ فو بنات فقط تحت 12سنة، ويشارك من الفريق أربع لاعبات هن: حبيبة حسام فوزي ، ورهف حسين عوده ، وغنا حسين عوده ، وبسملة محمد منصور.

كانت محافظة جنوب سيناء، قد فازت بكأس بطولة قطاع مدن القناة وسيناء للووشو والكونغ فو “ناشئين”، سبتمبر الماضي، واستضافتها الصالة الرئيسة بهيئة قناة السويس، بمشاركة أكثر من 1000 لاعبا ولاعبة، ووسط حضور جماهيري غفير.

مثل جنوب سيناء في البطولة 41 لاعبا ولاعبة من مركز شباب ابورديس ومركز شباب راس سدر، وحصلت جنوب سيناءعلى 35 مركز أول و 6 مراكز ثاني في بطولة قوية للفريق على مستوى قطاع سيناء والقناه للوشو كونغ فو .

وكان فريق مركز شباب أبورديس للوشوكونغ فو، قد حصد أربعة مراكز في بطولة الجمهورية المفتوحة للأندية تحت 12 سنة (بنين، وبنات)، التي استضافتها ملاعب أكاديمية الشرطة في العباسية في يونيه الماضي، تحت رعاية الاتحاد المصري للوشوكونغ فو.

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