26 مايو.. موعد انطلاق دورة الرخص التدريبية D

يطلق مسئولو اتحاد الكرة دورة تدريبية للحصول على رخص التدريب D فى الأقصر يوم 26 مايو الجارى، تحت إشراف إدارة المدربين باتحاد الكرة برئاسة جمال محمد على.



وكان قد انطلق مساء أمس الأحد، أول دورة تدريبية في تاريخ الاتحاد المصري لكرة القدم في الدبلومة الأفريقية D بمشاركة 60 متدربا، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين.

حضر الافتتاح عامر حسين، عضو مجلس إدارة الاتحاد، والذى وجه الشكر لمدير إدارة المدربين جمال محمد علي مجهوده الكبير لعودة الرخص التدريبية.



ويشرف علي الاختبارات كلا من: هشام حمدون ووليد عطيه ومحيى عثمان والدكتور أحمد راشد وحسن إسماعيل.

ومن المقرر ان تستمر الدورة لمدة 8 أيام بعدد 64 ساعة، وبدأ البرنامج باختبارات مهارية ومقابلة شخصية على أثرها تم استبعاد أحد المتقدمين وتأجيل الدورة للمدربين المتعارض معهم حضور جميع الاختبارات.