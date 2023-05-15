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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تعليم الجيزة تنفي وقوع غش إلكتروني بمادة الكيمياء للصف الأول الثانوي

أشرف سلومة وكيل وزارة
أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة
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نفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية عن وجود غش إلكترونى بمادة الكيمياء للصف الأول الثانوى. 

وقالت مديرية تعليم الجيزة فى بيان لها، إن الامتحان كان على مستوى المدرسة، ولم تتلق غرف العمليات بالإدارات التعليمية أو غرفة العمليات المركزية بالمديرية أية شكاوى أو معوقات تعوق سير العملية الامتحانية، بالإضافة إلى الإجراءات الرادعة بشأن حيازة التليفون المحمول داخل اللجان والتى تصل إلى حد إلغاء الفصل الدراسى الثانى بالكامل للطالب.

وأهابت المديرية المهتمين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات والصفحات الغير مسئولة والتى تهدف إلى التشويه فقط.

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