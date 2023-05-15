تعرف على مواعيد اختبارات قطاع الناشئين بالمقاولون العرب

حدد مجلس إدارة نادى المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح يوم 27 مايو الجارى موعدا لبدية اختبارات قطاع الناشئين بالنادي.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بالمقاولون، أن النادي يفتح أبوابه أمام الجميع ويرحب باستقبال كافة الأعمار السنية المختلفة لمراحل البراعم والناشئين والشباب، وهدفنا دائما اكتشاف المواهب وتجهيزها للفريق الأول كما حدث من قبل مع العديد من المواهب ابرزها النجم العالمي محمد صلاح لاعب المقاولون السابق وليفربول الحالي وزميله محمد النني الذى أصبح حاليًا قائد وكابتن الآرسنال الإنجليزى.

وجاءت مواعيد اختبارات الأعمار السنية على النحو التالي:

السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع مواليد 2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015.

الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع مواليد 2003/2005/2006/2007/2008.

وتبدأ الاختبارات فى تمام الثامنة صباحًا على ملاعب قطاع الناشئين بمقر النادى بمدينة نصر القاهرة.